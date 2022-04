Corte dei Conti approva relazione finanziaria 2020 dell'ITU

(Teleborsa) - La Corte dei Conti ha approvato la relazione 2020 sui Financial Statements, e il relativo certificate, dell'International Telecommunication Union (ITU), l'agenzia ONU specializzata nel settore delle telecomunicazioni. Per questo organismo internaizonale, la Corte ha agito in qualità di External Auditor, un ruolo per cui ha visto rinnovare il suo mandato anche per l'esercizio 2021.

La relazione contiene undici raccomandazioni su temi di specifica importanza, una "questione di rilevanza" (emphasis of matter) e un "parere con riserva" (qualified opinion).

Secondo la Corte è necessario rafforzare i controlli interni nei settori 4esposti a potenziali irregolarità, come gli acquisti e la gestione del personale.

Sul primo, va posta attenzione sulle procedure di acquisto - con revisione del relativo manuale - e sui rischi legati alla frammentazione dei contratti ed ai rinnovi automatici degli stessi. Per quanto concerne il personale, oltre alle raccomandazioni sui criteri di attribuzione dei benefits e sulla digitalizzazione dei documenti, la Corte ha analizzato l'efficacia dei procedimenti disciplinari, anche dopo il termine del rapporto di lavoro e con l'obiettivo di recuperare le perdite finanziarie subite.