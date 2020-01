© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unarischiano dimessiÈ l'allarme lanciato dallanella "Relazione annuale 2019 - I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari", relativa all'anno 2018 che analizza i flussi finanziari in entrata e in uscita e le tipologie di risorse che hanno alimentato il bilancio europeo, valuta l'utilizzo dei fondi e analizzare i Programmi operativi regionali e nazionali., anche se, quasi al termine del sesto anno del periodo esaminato (riferito alla programmazione 2014-2020). Potrebbe quindi, ultimo termine utile per bloccare, dopo aver selezionato i progetti, tutti i fondi disponibili per il nostro Paese", si legge nella relazione., nell'ambito dei, al 30 giugno 2019,. Con riferimento ai, pari al 76,14% delle risorse programmate, tutte in incremento rispetto al 2018.- avverte la magistratura contabile - è, tuttavia, necessario, che".La Corte osserva, inoltre, che "permane, generalmente, la differenza, in termini di effettività della capacità di spesa, tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, nel senso che le prime spendono meglio e più delle seconde. La (paradossale) conseguenza di ciò è che".L'analisi dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea per il 2018 ha confermato inoltre la(+23,1% rispetto all'anno precedente), mentre l'Il "saldo netto negativo" si accentua quindi sensibilmente e ciò accade nonostante si registri un aumento sensibile degli accrediti (+6,5%) rispetto al precedente esercizio, in cui l'importo delle assegnazioni era pari a 9,5 miliardi in termini assoluti.In tema diin materia di risorse proprie, secondo i dati prodotti dalla Commissione europea,(104 segnalazioni; erano 145 nel 2017) e in settima posizione per quanto attiene agli importi comunicati, con circa 9,8 milioni di euro di irregolarità totali registrate a sistema, che rappresentano lo 0,43% del totale delle risorse proprie tradizionali versate al bilancio UE (in miglioramento rispetto al 2017, anno in cui lo stesso indice era pari allo 0,57%).Tra le aree più significative in termini di irregolarità e frodi, si segnala il, con prevalenza dei fenomeni di violazione della normativa.Infine, nonostante le misure adottate per contrastarne l'evasione, i(33,6 miliardi in valore assoluto), benché in diminuzione (dal 26,6% al 23,8% del gettito potenziale), a fronte di una media europea attestata comunque su valori molto più contenuti (11%)