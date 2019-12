Corte Conti approva programmazione attività 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lein sede di controllo della, Presiedute dal Presidente Angelo Buscema, hannola "della Corte dei conti".La delibera in questione costituisce la fase di avvio delle attività riservate alla corte dalla Costituzione. In tale contesto le Sezioni riunite provvedono a definire il quadro di, nonché i criteri metodologici di massima nell'ambito dei quali opereranno le sezioni centrali e regionali di controllo.Ancheper il governo dei conti pubblici - afferma la Corte - in considerazione della incerta situazione economica internazionale e delle deboli prospettive dell'economia italiana. "Ciò si riverbera in misura rilevante anche sugli equilibri della finanza pubblica", ricorda la Corte, citando il peggioramento degli indicatori di deficit e debito pubblico ed il mancato rispetto della "regola del debito" prevista dalle normative europee.In un tale quadrodeve muovere su più fronti. È innanzitutto necessarioper intervenire sulla crescita e sulle difficoltà strutturali del Paesee lo faccianoin tempi coerenti con l'urgenza richiesta dalle difficoltà attuali. Poi, occorre che, per verificarne la realizzabilità e il progredire soprattutto considerando che esse derivano per circa il 20 per cento (3 miliardi) dal contrasto dell'evasione, per un miliardo da entrate da giochi e per poco piùdi 3 miliardi da tagli di spesa.Andrà poi rafforzato l'impegno per contribuire, attraverso l'attività di controllo, adcon processi di razionalizzazione. Sarà inoltre intensificata l'attività di supporto per ildel Paese attraverso i controllo effettuati dalle sezioni centrali e territoriali. Infine, anche nel 2020 la Corte procederà al puntuale esame e controllo delle