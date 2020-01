© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delle due compagnie, relativa allaLa Terzadi Milanodi giudizio eddall'accusa di corruzione internazionale. In particolare, la Corte ha confermato le assoluzioni di, della stessa, all'epoca controllante di Saipem, e dell''ex manager, ed haper tutti gli altri imputati, inclusafinita sotto processo ai sensi della legge 231 sulla responsabilità amministrativa per reati commessi da propri dipendenti.In primo grado erano stati condannati l'ex-presidente e amministratore delegato di Saipem,(4 anni e 9 mesi), l'ex direttore operativo(4 anni e 9 mesi), l'ex direttore finanziario(4 anni e 1 mese) e la stessa, ai sensi della legge 231, al pagamento di una sanzione pecuniaria di 400 mila euro e alla confisca dei 197 milioni rappresentativi del valore della presunta tangente. Erano poi stati condannati l'ex-braccio destro del ministro per l'energia algerino,(5 anni e 5 mesi), il suo stretto collaboratore(4 anni e 1 mese) eda (4 anni e 1 mese), coinvolto nel riciclaggio della presunta tangente.La revoca delle condanne è avvenuta con la formulaed è stata accompagnata anche dallaai danni di Saipem.