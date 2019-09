Corruzione, accordo cooperazione fra ANAC e Vietnam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzionee l'Ispettore Generale di governo della Repubblica socialista del Vietnam,, hanno firmato a Roma unolto a rafforzare laattraverso lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della. In base all'accordo, sarà possibile intraprendere azioni congiunte dinei settori della, oltre a organizzare attività di informazione e istruzione volte al'opinione pubblica.La collaborazione con il Vietnam nel settore anticorruzione, informa l', si inserisce nel solco delle intense relazioni fra i due Paesi, rilanciate nel 2013 con la Dichiarazione di, attuata tramite. Il presente Piano d'Azione comprende il rafforzamento delle relazioni di un ampio numero di settori, tra cui la prevenzione della corruzione, a beneficio dell'azione di Governo di entrambi i Paesi."La cooperazione internazionale è fondamentale, tanto più quando si parla di lotta alla corruzione. Siamo dunque particolarmente lieti dell'intesa siglata e assolutamente disponibili a darle piena ed immediata attuazione", ha dichiarato il Presidente Cantone."Quello odierno è un accordo molto importante per il Vietnam, in particolare per le prospettive che lascia intravedere. Per questa ragione auspichiamo la sua sollecita messa in opera, anche nel contesto delle crescenti relazioni bilaterali fra i nostri Paesi", ha affermato il Ministro Le Minh Khai.