Corridoi per il grano, colloqui Putin-Erdogan

Lunedì 11 Luglio 2022, 20:00







(Teleborsa) - "E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano" ucraino. Lo ha detto il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Vladimir Putin nel corso della conversazione telefonica odierna. Secondo quanto riporta Tass, i due leader, ha riferito la presidenza turca, "hanno discusso della situazione in Siria, della situazione in Ucraina alla luce delle operazioni militari russe, della creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di grano dal Mar Nero".





Erdogan ha avuto una conversazione telefonica anche con il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sulla creazione di corridoi sicuri per le esportazioni di grano nel Mar Nero. E' quanto riferisce l'agenzia Anadolu citando la Direzione delle Comunicazioni della Presidenza turca.



Affermando che il più grande desiderio è che la pace arrivi in Ucraina, Erdogan ha dichiarato che la Turchia continua a lavorare al piano preparato dalle Nazioni Unite per la consegna dei prodotti cerealicoli ucraini al mercato mondiale e ha sottolineato che la soluzione Ucraina-Russia avverrà in ogni caso attraverso la diplomazia.