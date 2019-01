Corre il settore auto in Europa. A Milano spicca la galassia Agnelli

(Teleborsa) - Ottima performance per il comparto auto a livello europeo galvanizzato dalle aspettative di nuove misure di sostegno all'economia in Cina. L'indice di riferimento di settore, DJ Stoxx Auto, guadagna l'1,35%.



Corrono anche i titoli quotati a Piazza Affari dove spicca la performance della galassia Agnelli. Nuove indicazioni positive per Ferrari sono giunte dagli analisti di Bernstein che hanno valutato il titolo "market perform". Le azioni del cavallino rampante volano del 2,16%.



Tra gli altri titoli, brillano CNH con un +1,93%, Exor +1,65% e FCA +0,86%. Ieri ha parlato a Detroit il CEO Mike Manley, annunciando che il Gruppo sta rivedendo il piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel.







