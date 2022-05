Corre il prezzo del gas con rallentamento flussi Ucraina

Giovedì 12 Maggio 2022, 10:30







(Teleborsa) - Prezzo del gas in rialzo questa mattina sulla Borsa di Amsterdam. Sulle quotazioni pesano i timori per le forniture dalla Russia in transito in Ucraina. Il prezzo al momento è in rialzo del 12% a 104,62 euro al MWh.



Intanto un portavoce del ministero dell'Economia tedesco ha affermato che "la sicurezza dell'approvvigionamento è attualmente garantita ed è costantemente controllata".