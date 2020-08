Corre il bene rifugio, oro torna sopra quota 2mila dollari

(Teleborsa) - Il ritorno delle tensioni tra Stati Uniti e Cina insieme alle incertezze per le economie che derivano dalla pandemia Covid stanno spingendo sui mercati telematici il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, che è tornato alla quota psicologica dei 2.000 dollari l'oncia, con un aumento del 2,3% rispetto a ieri.



Importante anche il rialzo di altri metalli, come l'argento (+4%) e il ferro (+3,1%).



