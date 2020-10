Corpi intermedi, cosa pensano gli italiani?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 70% degli italiani considera il ruolo deimportante per uscire dall'emergenza sanitaria e nella fase di ripartenza del Paese.La fiducia maggiore è riposta nelle(72%) seguite dalle associazioni di tutela dei consumatori (61%) e nelle fondazioni culturali (58%). Al quarto posto, a sorpresa, si collocano le(49%) che escono rafforzate dall'emergenza sanitaria. Secondo la maggioranza (54,8%) la pluralità nel mondo associativo è un elemento positivo a livello diQuesti i dati che emergono dalli realizzata de dalla, per fornire materiali conoscitivi inediti in vista dello studio su "Ricerca su ruolo, problemi e compiti dei corpi intermedi nella società e nella democrazia italiana", che sarà pubblicata nei primi mesi del 2021, presentata oggi alda Nando Pagnoncelli e Andrea Scavo e commentata da Tiziano Treu, presidente CNEL; Giuditta Alessandrini, professore ordinario Università RomaTre e Fondazione Astrid; Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid; Lorenza Violini, costituzionalista, dipartimento PA Fondazione per la Sussidiarietà; Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà.hanno "la funzione fondamentale di collegamento tra le istituzioni e la cittadinanza nella rappresentanza di interessi altrimenti inascoltati", e sono chiamati a "contribuire alla crescita e al benessere sociale dell'intero Paese" (41%) e a "Supplire alle carenze delle politiche pubbliche e dei servizi pubblici" (34,2%).ritenuto ormaial buon funzionamento dello Stato sociale e dei servizi ad esso correlati. Posizioni diverse, invece, sulper alcuni è tuttora decisivo, per altri troppo indebolito nel corso del tempo.sono poco noti al di fuori di chi ha con essi contatti diretti per lavoro. Più di un terzo degli italiani si dichiara "socialmente attivo" (34,5%) iscritto, cioè, ad almeno un corpo intermedio tra associazioni, sindacati (le voci più frequenti), ordini professionali, movimenti, partiti o associazioni imprenditoriali. Laè un concetto poco noto alla maggioranza degli italiani.