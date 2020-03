Coronavirus, Wizz Air automatizza rimborso voli cancellati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'emergenza coronavirus ed il blocco del traffico ha mandato in tilt l'intero settore aereo, con moltissimi voli annullati e numerose richieste di rimborso. Per questo motivoha annunciato oggi di averper i suoi clienti: sui conti WIZZ dei clienti saràoriginaleWIZZ.La compagnia aerea low cost ha fatto sapere infatti di avernelle ultime settimane,, e ha deciso ditemporaneamente la funzione di ronline fino al 14 aprile 2020, per essere in grado di prendere in carico quelle giunte finora.Wizz Air ha assicurato però che tutti i reclami verranno gestiti e i clienti avranno diritto al rimborso dei voli annullati, anche se il processo potrebbe richiedere più tempo del solito.