Coronavirus, Von der Leyen apre a flessibilità su Patto Stabilità

(Teleborsa) - Cresce laper l'escalation deluna. Per rispondere al "vasto impatto" che l'epidemia di Coronavirus avrà, la Commissione europea "discuterà con l'Eurogruppo la prossima settimana le possibili azioni a livello UE", e in particolare "la flessibilità" nell'applicazione del Patto di Stabilità e. Lo ha affermato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa oggi a Bruxelles sui suoi primi 100 giorni in carica.che rispondeva a una domanda sugli interventi finanziari che gli Stati e l'Ue potrebbero decidere, ha aggiunto che la Commissione e'e, per le questioni macroeconomiche, con la Presidente della Bce,L'azione "non è solo a livello di Stati membri, ma anche al", ha precisato.