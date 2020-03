Coronavirus, Vodafone offre Giga aggiuntivi agli italiani bloccati all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per consentire aglidi rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza,, senza le limitazioni previste dalla regolamentazione Ue né costi aggiuntivi,È quanto annuncia la Compagnia in una nota.I clienti interessati – spiega Vodafone – riceveranno una notifica sull'app My Vodafone esenza il bisogno di alcuna attivazione. Il servizio – si legge nella nota – èTra le iniziative messe in campo da Vodafone per l'emergenza Coronavirus vi sono quelle dedicate ai propri dipendenti, alle imprese di tutto il territorio nazionale e ai giovani studenti delle scuole superiori con Giga illimitati per un mese in tutta Italia. Inoltre, la– fa sapere la Compagnia –due realtà in prima linea nella lotta al Coronavirus.