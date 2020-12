© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un rafforzamento dei controlli su tutto il territorio con l'obiettivo di prevenire il rischio contagio. È quanto è stato deciso nel corso dellapresieduta dalSul tavolo leche si preannuncia blindato.La stretta partirà dalle zone della cosiddetta "movida" con. "Per la prevenzione del rischio di contagio – fa sapere il Viminale – mirate attività di controllo interesseranno i locali pubblici e d'intrattenimento, nonché le aree abitualmente ritrovo dei giovani".Previsto un rafforzamento delle attività di controllo del territorio "anche in funzionesuscettibili di incremento in ragione della maggiore circolazione di persone e merci". In vista dell'intensificarsi degli spostamenti nel fine settimana sono stati pianificati "specifici servizi sulla rete viaria stradale e autostradale e, pernonché presso iNel corso dell'incontro con i vertici delle forze di polizia e dei servizi d'intelligence si è fatto anche il punto sulleribadendo, come ogni Natale, la necessità di prestare la massima attenzione e potenziare i controlli sugli obiettivi sensibili. Il Comitato ha poi approvato la pianificazione dei presidi delle forze di polizia per il 2021, una pianificazione in cui, sottolinea il Viminale, "particolare attenzione è stata dedicata alle aree periferiche e alle zone in cui più pressanti sono i richiami ai fattori di rischio, con l'obiettivo di garantire una più incisiva azione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione e contrasto alle attività criminali, nonché di fornire servizi più adeguati al cittadino". Un percorso che ha coinvolto i prefetti, tutti i responsabili delle forze dell'ordine a livello territoriale, nonché i sindaci e le polizie locali."Allo scopo di conseguire anche importanti obiettivi funzionali e risparmi di spesa, nell'ambito delle manovre di ridislocazione di presidi ed uffici delle Forze di Polizia – conclude il Viminale – è stata prevista anche il riutilizzo di un cospicuo numero di edifici confiscati alla criminalità organizzata.