Coronavirus, Verstager: situazione Italia grave, Commissione Ue pronta a collaborare

(Teleborsa) - L'Europa arriverà in soccorso dell'Italia e delle sue imprese per far fronte all'emergenza Coronavirus. Le rassicurazioni arrivano direttamente da Bruxelles al termine della riunione della Commissione Europea.



"La situazione in Italia è particolarmente grave, quindi siamo pronti a lavorare con il Governo a misure addizionali per rimediare alle gravi ricadute alla sua economia", ha affermato durante la conferenza stampa la vicepresidente dell'organo esecutivo europeo, Magrethe Vestarger.



Come spiegato dalla Verstarger, la Commissione intende reagire all'emergenza coronavirus aprendo a una serie di interventi a favore delle imprese. Tra questi "ampi margini" per aiutarle con la liquidità ma anche possibili "compensazioni di danni", in base alle "circostanze eccezionali" previste dai Trattati europei. © RIPRODUZIONE RISERVATA