Coronavirus: verso indagine campionaria, ipotesi platea 150mila persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' allo studio un'operazione diper indagare sulla propagazione del coronavirus a livelloCome aveva anticipato il Presidente dell'Istatintervistato da"Come Istat, faremo un'indagine in squadra con altri per stimare la diffusione del contagio per categorie lavorative, età, genere e territorio in modo da individuare le situazioni di rischio più o meno elevato e poi definire gli spazi di libertà".D'intesa con iche fa capo allal'effettuerà dunque indagini sul campo per portare a galla proprio lacoinvolgendo un campione molto ampio e rappresentativo della popolazione italiana, analizzato con procedure sanitarie come tamponi ed esami del sangue. Obiettivo: arrivare a mappare lain modo da poter gestire ladi riapertura del PaeseDa quanto si apprende, si pensa a un campione dicon probabilmente un segmento dida continuare a monitorare nel tempo.