Coronavirus, Nielsen: boom vendite per i supermercati

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cheha registrato untrainata dalla corsa agli acquisti per il timore del, con unrispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; il; il +6,06% del Sud e il +4,38% del Centro sono valori comunque molto positivi, ma contenuti rispetto alla corsa ai negozi avvenuta in Area 1 (Nord Ovest) e 2 (Nord Est)."Nelle nostre rilevazioni - ha dichiarato, Retailer Service Director di- si può leggere, visti i picchi di vendita soprattutto in Nord Italia, ma anche nel resto del Paese., gli italiani hanno".A livello di format distributivi, la crescita è omogenea.(+8,69%), seguiti subito dagli ipermercati (+8,61%) e dai discount (+8,28%). Crescita leggermente sotto-media, invece, per gli specialisti drug (+7,50%) e per i liberi servizi (+4,44%).Per quanto riguarda, in accelerazione di circa 20 punti rispetto alle settimane precedenti (fonte: Nielsen eCommerce tracking, vendite online Week 8 2020 vs. Week 8 2019).Nel dettaglio,rispetto alla stessa domenica di febbraio 2019, con ilNello specifico, i trend più altri sono stati registrati in, di, die di. La variazione in Veneto è del +41,6%, con picco in Provincia di Verona (+66,5%).In Area 1 (Nord Ovest) e Area 2 (Nord Est), nella giornata di domenica si sono concentrate circa il 20 % delle vendite della settimana, sette punti in più rispetto ad una domenica media.In particolare, nel corso della settimana 9 del 2020, gli acquisti sono aumentati in relazione a due effetti:, quali riso +33%, conserve animali +29%, pasta +25%, derivati del pomodoro +22%, sughi e salse +19%.Secondoe quello dell'. Si sottolinea anche l'incremento generale di prodotti vitaminici da inizio gennaio alla metà di febbraio: integratori alimentari, con un +17,1%, e frutta fresca/pronta per il consumo, con +10,1%.