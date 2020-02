Coronavirus, vendita mascherine e gel: interviene Antitrust

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso in data odierna unaalle principali piattaforme di vendita e di altri siti di vendita on line in riferimento alle modalità di commercializzazione di. Lo rende noto l'Autorità in un comunicato.L'intervento - si legge "da parte di consumatori e associazioni i quali lamentavano, da un lato, la presenza di claim relativi all'asserita efficacia dei suddetti prodotti in termini di protezione e/o di contrasto nei confronti del Coronavirus e, dall'altro, l'ingiustificato e consistente aumento dei prezzi dei medesimiLe impresequali misure hanno posto in essere per eliminare slogan pubblicitari che possano ingannare i consumatori sull'efficacia dei prodotti per evitare/curare le patologie da COVID 19 e quali misure abbiano adottato al fine di evitare iconclude la nota.