Coronavirus, Usa: oltre 1.300 morti in 24 ore

(Teleborsa) - Rimane critica la situazione negliprimo paese al mondo per numero di contagi, quasi 4,5 milioni, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati. Cifre che non accennano a scendere e, per il terzo giorno consecutivo, vedono i decessi superare quota 1.200. Questo il quadro che emerge dai dati dellaUna nuova ondata di coronavirus ha investito anche l'dove, dalla mezzanotte scorsa, nel nord del Paese sono scattatecon l'introduzione del divieto di incontrarsi al chiuso e limitazioni nelle frequentazione dei locali pubblici.Peggiora l'andamento dell'epidemia inche, conè diventato da ieri sera il terzo paese al mondo, dietro ain termini di decessi correlati al coronavirus.A preoccupare è, inoltre, il nuovoche registra nelle ultime 24 ore altri 216 nuovi casi di coronavirus, arrivando a 3.438 casi confermati nel Paese. Secondo i dati forniti dal Centro nazionale libico per il controllo delle malattie i morti salgono a 73, i guariti a 604, e le persone attualmente positive da da 2550 a 2761, con la maggior parte dei casi al Sud. In tale scenario il governo di Tripoli ha annunciato la proroga del coprifuoco con 5 giorni di lockdown totale da oggi fino a mercoledì prossimo, con divieto di circolazione e di grandi assembramenti in spiagge o giardini e il lockdown parziale dalle 21 alle 6 del mattino per i 5 giorni seguenti.