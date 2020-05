© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, al pari di altri comparti strategici del Made in Italy, non uscirà indenne da questa emergenza. Nonostante l'aumento di volumi per alcune categorie di prodottoPer il futuroQuesto il quadro che emerge da una– associazione di categoria che rappresenta 450 imprese di oltre 20 settori merceologici – per analizzare l'impatto coronavirus sull'alimentare italiano.Realizzata ad aprile,Il campione intervistato racchiude grandi marchi e Pmi radicate sul territorio, che rappresentano tanti simboli del Made in Italy come caffè, pasta, cioccolato, gelati, prodotti da forno (e da ricorrenza, come Pandoro e Panettone), confetteria e chewing gum, surgelati, sottoli e sottaceti, salse, sughi e condimenti, minestre, confetture e miele, alimenti per la prima l'infanzia, integratori alimentari, ortofrutta fresca confezionata, nettari di frutta e ortaggi, tè, infusi e tisane, spezie ed erbe aromatiche."Questa emergenza ha fatto riscoprire a milioni di persone il valore dell'industria alimentare – afferma–. Dietro a tanti prodotti di uso quotidiano ci sono tradizione, investimenti in ricerca e sviluppo, manodopera specializzata, tecnologie e sistemi di logistica avanzati. Peculiarità date per scontate o dimenticate. Va elogiato il lavoro di tutte le aziende alimentari che nonostante le misure di confinamento hanno garantito a tutti l'accesso al cibo, hanno reso disponibili con continuità e in quantità sufficienti tutti i prodotti a cui siamo abituati, superando tutte le difficoltà e garantendo la sicurezza lungo tutte le filiere. Questo è stato possibile solo grazie al senso di responsabilità e al coraggio delle nostre persone, oltre alle aziende che hanno garantito da subito la sicurezza nei luoghi di lavoro dotandosi in tempi record dei dispositivi di protezione necessari, introducendo procedure mirate ad assicurare il distanziamento e ricorrendo allo smart working in tutti i casi possibili".Lo studio sottolinea comePer premiare questo impegno,o si stanno attrezzando per farlo. Dall'emergenza è risultato anche ilOltre alle donazioni dei grandi gruppi, sono tantissime le aziende alimentari che in questi giorni hanno assicurato contributi concreti alle strutture sanitarie e alle comunità locali.Rispetto al boom di scaffali vuoti nei supermercati di marzo,"Purtroppo – commenta– laAnche quanti hanno visto crescere fatturato e produzione, in molti casi hanno dovuto sostenere unche incide negativamente sull'andamento economico.". Stando alla ricerca dell'Università Roma Tre,rispetto ad una situazione di normalità. Con punte, per una azienda alimentare su 4, di almeno il 30%. Circache, per quasi un intervistato su 4, sarà superiore al 20%. Per una percentuale analoga (il 61% del campione), il Covid-19 avrà un impatto "elevato" o "molto elevato" sul suo futuro. Solo il 7% degli intervistati ritiene che attraverserà la crisi senza conseguenze. Glidi più riguardano gli(posizione creditizia e debitoria, cash flow),. Guardando invece al, a preoccupare le aziende sono soprattutto gli(in entrata e in uscita),tutte con valori superiori ai 3 punti in una scala di importanza da 1 a 5. Per fronteggiare il Covid-19,E se, molte di più,Per quanto riguarda glisul loro business, per il 42% del campione gli effetti saranno "prevalentemente negativi, anche se temporanei", mentre per il 13% saranno "molto negativi e duraturi". E anche tra le aziende che hanno beneficiato dello scenario di un'Italia in quarantena (24,8%), quasi tutte sono convinte che l'impatto positivo sarà a breve termine e ci sarà un calo futuro.Ma c'è anche une più delIldichiara che per difendersi punterà soprattutto sullaCircanella nuova geografia disegnata dal coronavirus. Quasi. Solo. Per un 17% composto in gran parte da Pmi – si legge nella ricerca – gli effetti saranno recuperabili; il 34% (perlopiù grandi aziende) prevede, invece, che l'impatto prodotto dal virus sarà più persistente. Alla base della ripartenza per tutti vi sonoAltro punto su quale le imprese alimentari di Unione Italiana Food sono d'accordo è che "da questa crisi le aziende non usciranno solo con le loro forze". Interrogati sulle misure e gli ambiti di intervento utili a superare la crisi, quasi la metà del campione