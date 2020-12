© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Oggi ultimo giorno diprima di tornare in zona rossa fino al 3 gennaio. Come negli ultimi due giorni, quindi, libertà diall'interno del proprio comune – ad accezione per coloro che abitano nei comuni con meno di 5mila abitanti per cui è possibile spostarsi fino a 30 km dalla propria abitazione anche fuori Regione, purché non si vada in un capoluogo di provincia – e possibilità per idi aprire fino alle 21.restano chiusi, ma ok ad asporto e ordinazioni a domicilio fino alle 22.Si può andare a fareoltre a trasferirsi nellein regione (anche se presa in affitto). In massimo due persone (senza contare i minori di 14 anni e le persone con disabilità e non autosufficienti) una sola volta al giorno, si può uscire dal proprio comune di residenza e andare a trovare un parente o un amico, sempre rimanendo nella proprio regione.Anche oggi come tutti i giorni del periodo natalizio si può rientrare al, muoversi per salute, urgenza o lavoro (anche varcando i confini della propria regione).Le regole valide in merito alla possibilità o meno di andare dalrestano quelle dettate dal Dpcm del 3 dicembre 2020, che il governo sul proprio sito ha riassunto così "è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione".Il rientro nella propria abitazione (residenza o domicilio) è sempre permesso.