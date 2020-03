Vinitaly rinviato a giugno, salgono a 71 le manifestazioni posticipate

Ultimo aggiornamento: 20:27

Emergenza Coronavirus , slitta l'edizione del 2020 di Vinitaly . Il salone internazionale del vino di Veronafiere era previsto per aprile, dal 19 al 22, ma si svolgerà dal 14 al 17 giugno. La motivazione è «la rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale», come ha spiegato Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.La decisione coinvolge oltre 4.600 aziende espositrici, più di 40 Paesi produttori, 400 eventi in 4 giorni: degustazioni tecniche, prestigiose verticali, walk around tasting e focus sui principali mercati.La nuova data rappresenta «il periodo migliore - sottolinea Mantovani- per assicurare a espositori e visitatori il più elevato standard qualitativo del business». Sulle nuove date, inoltre, Confcommercio Verona e Cooperativa Albergatori veronesi hanno espresso massima disponibilità per favorire lo spostamento delle prenotazioni. Con la proroga anche di Vinitaly salgono a 71 le manifestazioni posticipate in tutta Italia a causa del contagio da Covid-19