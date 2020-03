Coronavirus, distribuzione automatica: perdite da 16 milioni a settimana, a rischio 30mila addetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza Coronavirus , colpito anche il settore della distribuzione automatica. Si stimano perdite per 16 milioni a settimana e sono a rischio 30mila addetti. «I distributori automatici -spiega il presidente di Confida Massimo Trapletti- si trovano prevalentemente all'interno di scuole, università, palestre e centri di aggregazione che per effetto di decreti e ordinanze sono chiusi nelle principali regioni del Nord Italia. A questi luoghi si aggiungono le aziende che, facendo largo uso dello smart working, sono vuote. Il settore sta vivendo una gravissima emergenza: perde circa 16 milioni di euro a settimana e questo mette a rischio gli oltre 30 mila posti di lavoro, senza considerare quelli dell'indotto».ll settore della distribuzione automatica, in vista del decreto ministeriale di prossima pubblicazione contenenti le misure urgenti a sostegno delle imprese, chiede al governo di riaprire scuole, università, palestre, centri di aggregazione e limitare l'accesso allo smart working in tutte le Provincie italiane che non hanno un'emergenza reale. «Abbiamo massimo rispetto -spiega il presidente di Confida Trapletti- per le giuste iniziative messe in campo dal governo per tutelare la salute dei cittadini, però abbiamo visto anche una corsa, dettata dal panico, a chiudere scuole, università e promuovere smart working anche in Province in cui non è presente l'emergenza epidemiologica. Questo causa danni all'economia italiana senza portare vantaggi sanitari».Con oltre 800 mila distributori automatici installati in tutta Italia e un giro d'affari di quasi 4 miliardi di euro, il settore conta nel nostro Paese circa 3.000 aziende di gestione che danno lavoro a più di 30 mila persone.