© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La crisi economica determinata dalla pandemia, e il ritardo degli interventi del Governo, stanno determinando una. Ilsi trovano, attualmente, in una condizione caratterizzata da, senza soldi per pagare affitti, bollette, mutui, spese mediche e rette scolastiche. È quanto emerge da unIn questo scenario, secondo l'analisi, la, entro la fine di giugno, potrebbe salire a, con un incremento di 4.8 milioni di nuovi poveri rispetto a soli 3 mesi fa. Le persone in condizione dipotrebbero arrivare arispetto ai 5 milioni stimati dall'Istat nel 2018."Ancora più grave – sottolinea– è la situazione dell'". Stando alle stime dell'Ugl,si potrebbero trovare in condizioni di emergenza alimentare, senza soldi per comprare cibo. Di questi, un milione hanno meno di 14 anni d'età (il 12,6% dei giovani della stessa fascia d'età).