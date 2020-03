Coronavirus, Ue verso apertura a stop Patto di Stabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laè pronta a utilizzare la, che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso contrazione severa dell'economia. Salvo modifiche dell'ultima ora sarebbe questo – secondo quanto si apprende – uno degli elementi delleTra i provvedimenti allo studio figura l', di quelle per il sistema sanitario e per sostenere imprese, regioni e lavoratori. E in caso di crescita negativa o crollo delle attività, gli sforzi di bilancio richiesti ai Paesi si adatteranno alla situazione specifica dell'economia che si è creata in conseguenza dell'epidemia.In sostanza, alla base delle nuove linee guida vi è la considerazione cheperché coperta dalla flessibilità. Finiranno, dunque, fuori dal calcolo non soltanto le spese una tantum, che venivano scomputate anche prima, ma anche quelle strutturali. Se approvate,dalle raccomandazioni, per tutte le spese si sostegno all'economia e al sistema sanitario. Di fatto, quindi, spiegano fonti Ue, le raccomandazioni Ue esistenti non si applicheranno perché verrà presa in considerazione la situazione specifica di ogni Paese.