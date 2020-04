© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per finanziare famiglie, imprese e Terzo settore colpiti dalla crisi che sta investendo il Paese, sostenendone la tenuta in un momento sociale potenzialmente critico,Il– fa sapere l'Istituto in una nota – si rivolge ai clienti residenti e attivi in tutte le aree di presenza del Gruppo e "consiste in una serie di interventi specifici che combinano l'esigenza di affrontare l'urgenza del momento con l'intento di sostenere la ripartenza nei prossimi mesi".Tra queste rientrano leconcesse con la garanzia del 100% da parte del fondo centrale di garanzia per le Pmi. Il finanziamento prevede una durata massima di 72 mesi, comprensivo di un preammortamento minimo di 24 mesi; un importo non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari e con un massimo di 25mila euro.: linee temporanee a breve termine o finanziamenti chirografari, anche tramite l'intervento di garanzie di Stato.parte delle linee di credito commerciali già deliberate ma ancora non utilizzate possono essere convertite in fidi di cassa temporanei.possibilità di ottenere una moratoria sul pagamento dei finanziamenti in essere.nuovi finanziamenti concessi grazie a specifiche garanzie pubbliche (assistenza L. 662), per estinguere il debito in essere e concedere contestualmente nuova liquidità.possibilità di attivare POS GPRS/mobile da remoto, in tempi rapidi e a condizioni agevolate per gli esercenti appartenenti alle categorie delle attività necessarie con possibilità di storno dei canoni e commissioni.moratoria sul pagamento dei finanziamenti personali in essere per chi ha subito la perdita o una riduzione del lavoro.possibilità di ottenere una moratoria sul pagamento dei mutui in essere per le categorie e alle condizioni previste dal decreto Cura Italia.storno di canoni e commissioni alla clientela privata che adotterà sistemi digitali di interazione con la banca per realizzare le principali operazioni.possibilità di ottenere un anticipo sulla cassa integrazione in deroga.