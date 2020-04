Coronavirus, Turismo: crollo verticale del settore in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -L'emergenza sanitaria in atto ha provocato la paralisi dell'intera filiera che genera circa ilL'allarme arriva daed è confermato dall'ultimoSecondo le stime elaborate da Cna. Ilrispetto ai 57 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Compromessa anche lacon, tra luglio e settembre, unaIl consuntivo delmostra unamentre per ilCna prevede una, anche tenendo conto di un allentamento delle misure restrittive.Il segmento più colpito è lacon unnella prima metà del 2020, da 17 a 4 miliardi di euro. Per lasi stima uncontro i 10 miliardi dello stesso periodo del 2019.Molto colpiti anche icon una perdita di fatturato stimata aSempre secondo il Rapporto, la diffusione del virus a livello globale e le relative misure restrittive degli spostamenti si traducono nel mancato arrivo nella penisola di circa 25 milioni di stranieri nel periodo tra febbraio e giugno, pari a 82 milioni di presenze. Cna stima che tra luglio e settembre altri 25 milioni di turisti stranieri non arriveranno in Italia per 98,5 milioni di presenze in meno. In totalee circa 180,8 milioni di presenze.Sommando il– sottolinea Confturismo-Confcommercio – è già certa unapari a quasi 90 milioni di presenze in meno nelle strutture ricettive turistiche. Ma – avverte la Confederazione – le prospettive sono ancora peggiori. Sui quasi 200 miliardi di volume d'affari complessivo che il turismo genera – direttamente e tramite effetti su altri settori – le previsioni meno pessimistiche indicano una, mentre sono totalmente fermi i viaggi degli italiani all'estero, almeno fino a estate inoltrata avrebbero dovuto essere 22,5 milioni."Su 1.000 euro che un turista estero spendeva fino a oggi per fare un viaggio in Italia, nel nostro PIL ne restavano 550, incluse le spese fatte qui a destinazione – osserva il–. Questo rapporto crollerà ulteriormente se Governo e Parlamento non intervengono subito per la continuità delle nostre attività, immettendo denaro fresco, con credito accessibile e agevolato, e un indennizzo commisurato alle perdite registrate, in proporzione ai ricavi dello scorso anno mese su mese". Quello prospettato da Confturismo-Confcommercio è uno scenario che potrebbe essere "molto simile a quello delle grandi destinazioni africane del secolo scorso, quando si affacciavano per la prima volta concetti di sostenibilità economica che invitavano gli operatori del turismo dei paesi avanzati a lasciare almeno una piccola parte della ricchezza generata col loro business nelle economie locali". Per questo, secondo Patané, "sarebbe un imperdonabile errore se il Governo non tenesse ilalla fine dell'emergenza epidemiologica in corso. Già prima di questa crisi il settore era attaccato su ogni fronte da grandi potenze economiche internazionali e quando l'epidemia sarà finita – avverte il il presidente di Confturismo-Confcommercio – torneremo ad avere tanti turisti da tutto il mondo, ma dei loro soldi non vedremo quasi traccia, sarà tutto business di poche grandi economie straniere mondiali".Per superare la fase più critica dell'emergenza e sostenere il settore nel medio periodo, lapropone, oltre aglie in tutte le attività legate alla filiera del turismo che si caratterizza per oltre 500mila imprese. Cna auspica, inoltre, l'introduzione di voucher in sostituzione di pacchetti turistici acquistati e prenotazioni disdettate o sospese da spendere nell'ambito della filiera turistica.