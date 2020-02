Coronavirus, Turchia sconsiglia viaggi in zone a rischio Italia

(Teleborsa) - Cresce il numero dei Paesi che introducono restrizioni per chi arriva dall'Italia e sconsigliano di recarsi nelle zone con focolai di infezione da coronavirus.



Oggi anche la Turchia invita i suoi cittadini a evitare viaggi nelle regioni italiane colpite dal virus "a meno che non sia assolutamente necessario".



Lo rende noto in un tweet l'agenzia ufficiale turca Anadolu che dà notizia di una disposizione del Ministero degli Esteri di Ankara. La stessa raccomandazione è rivolta nei confronti dell'Iraq. © RIPRODUZIONE RISERVATA