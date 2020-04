© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Questa la richiesta che arriva dal turismo italiano. Tra gli operatori dell'incoming e i commentatori del settore balneare c'è l'dove i protocolli sanitari sono gli stessi, dalle distanze alla sanificazione degli ambienti. La ripartenza dei mercati italiano e globale, sarà uno dei temi al centro della– che dispiega in un'unica piattaforma la filiera del viaggio e destinazione, dell'allestimento indoor e outdoor delle strutture ricettive, del turismo balneare e campeggio"."Sarà il mercato domestico, per ora, a delineare la stagione turistica del dopo lockdown, e le spiagge – spiega Ieg in una nota – saranno il banco di prova a partire dal confronto con circa due milioni di presenze in meno sulle spiagge nel 2019 per meteo avverso tra maggio e giugno. Si inizia così a delineare quel fattore di resilienza dell'industria del turismo che ne fa una delle più capaci a reagire velocemente agli shock economici."Il turismo – sostiene– ha da sempre la capacità di reinventarsi. E si inizia riposizionandoci su un turismo di prossimità. Breve percorrenza, weekend lunghi, spostamenti in auto. La ripresa del mercato europeo inizierà tra settembre e ottobre, quella intercontinentale a partire da gennaio e febbraio. Il vero tema è come riapriranno le nostre strutture, con quali norme e protocolli". Perci troviamo difronte a una "situazione senza precedenti su cui è difficile fare previsioni. Ora che i risultati del lockdown iniziano a dare i risultati sperati, – aggiunge – forse possiamo aspettarci i primi effetti dalla metà di luglio: la prossima stagione balneare sarà il banco di prova della ripresa turistica e sarà principalmente mercato domestico. Questo inizio di ripresa però non può essere slegato dalla definizione di un protocollo sanitario che dia fiducia ai turisti italiani e stranieri". Da qui la convinzione, per Acampora, cheÈ necessario salvare il salvabile e questo impone di agire rapidamente. "I– sottolinea Acampora – già arrivano:Non possiamo sbagliare il marketing: per dare prospettiva alle imprese, propone di sfruttare i possibili vantaggi derivanti dal delinearsi di questo nuovo scenario. "Le limitazioni nei mercati di origine assieme alla riduzione della capacità di trasporto aereo e alle misure di distanziamento sociale sono tutti, complice anche la riduzione di capacità di spesa di altre fasce di mercato. Dipenderà – spiega Ficarra – da come sapremo far evolvere l'offerta. Se fossimo capaci di agire come Paese con una strategia unica e di incentivare il consolidamento dell'offerta e soprattutto dell'intermediazione, potremmo ottenere quella tanto sperata". Per farlo è, tuttavia,Altrimenti – avverte Ficarra – "torneremo all'over-tourism di prima, ma peggiorato".Perè possibileovvero. E ancora "distanziamento facilmente replicabile anche per le". Se le soluzioni ci sono "quello che preoccupa – afferma Giuzio – è il ritardo negli allestimenti. Scontiamo almeno un mese e mezzo di blocco, ne risente tutta la filiera, manutenzioni comprese".