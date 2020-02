© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Glimonitorano tutti gli arrivi dalle aree infette dai focolai di Coronavirus e sonoa fare tutto il necessario. Lo ha detto il Presidentedalla Casa Bianca, sottolineando che finora gli Usa hanno avuto" nell'affrontare l'emergenza. Per Trump, che ha ammesso che l'Italia sia tra i Paesi "in difficoltà", però è ancora troppo presto per gli Stati Uniti decidere eventuali"Ora non è il momento giusto. Al momento giusto, intanto, ha deciso di mettere al bando sulla propria piattaforma spot che creano allarme o millantano cure ed antidoti contro il Coronavirus.Nel nostro Paese il numero dei contagiati sale amentre si registrano i primi casi in, in termini generali, entro laha affermato Zhong Nanshan, pneumologo e capo del team di esperti medici della Commissione sanitaria nazionale, durante una conferenza stampa ariportata dai media locali.