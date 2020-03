Coronavirus, Trenitalia: su linea Roma-Bolzano attivo un Frecciargento

(Teleborsa) - Fino al termine dell'emergenza coronavirus, sulla linea ferroviaria del Brennero è garantita una corsa giornaliera da Roma a Bolzano e viceversa di un Frecciargento di Trenitalia, rispetto alle 5 operanti sulla tratta in "condizioni normali". Il treno Roma-Bolzano parte dalla Capitale alle 8,50 e arrivo in Alto Adige alle 13,48, con fermate a Roma Tib.-Firenze SMN-Bologna C.-Verona P.N.-Rovereto e Trento. Nella direzione opposta, partenza da Bolzano alle 15,12 con arrivo a Roma Termini alle 20,10. Stesse fermate dell'andata.



Per tutte le informazioni sui collegamenti in atto dei treni del Gruppo FS consultare i siti www.trenitalia.com e www.fsnews.it.