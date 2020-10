Coronavirus: torna a salire il numero di contagi, accelerano le terapie intensive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tornano a salire i nuovi casi diin Italia dopo la flessione del weekend. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti accertatinuovi(ieri 4.458) al Coronavirus con(ieri 85.442).Ilscende leggermente a(ieri 5,40%). Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sale così a 365.467 il numero complessivo casi di Covid-19 registrati in Italia da inizio emergenza.Laè anche oggi la Regione che ha fatto registrare più casi (), seguita dalla, che ha contatonuovi casi, dal(585) e dal(579). Sopra i 400 casi anche Veneto (485), Toscana (480) e Liguria (447), mentre numeri rilevanti si sono registrati in Emilia Romagna (341) e Sicilia (334).In leggero aumento anche il numero di, 41 oggi (ieri 39). Sono 36.246 da inizio pandemia.crescono diper un totale di 5.076, mentre lesono 62 in più rispetto a ieri (514 totali, erano 319 una settimana fa). In isolamento domiciliare a oggi ci sono(+4.112 rispetto a ieri)