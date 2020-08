Coronavirus, torna a saliere il numero di contagi

(Teleborsa) - Netto aumento del numero di casi di Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, 412 contro i 259 registrati ieri.



Il numero di casi nel Paese sale così a 251.237. Contenuto invece l'incremento di decessi che sale a 6 – rispetto i 4 di lunedì – e porta il numero complessivo di vittime da quando è iniziata la pandemia a 35.215.



Sono i numeri pubblicati dal Ministero della Salute e che monitorano l'emergenza Covid-19 in Italia. In Valle d'Aosta e Molise nessun nuovo caso registrato mentre è la Sicilia la Regione che detiene il record di contagi giornalieri (89), seguita da Lombardia (68) e Veneto (65).



Sono stati effettuati 40.642 tamponi (ieri 26.432). © RIPRODUZIONE RISERVATA