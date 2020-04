Coronavirus, Tesoro USA chiede altri 250 miliardi per PMI

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro statunitense chiederà alla Casa Bianca un ulteriore impegno di 250 miliardi di dollari per garantire liquidità alle piccole imprese in difficoltà con la crisi del coronavirus. Dopo le indiscrezioni di ieri, 8 aprile 2020, è arrivata la conferma da parte del segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, via Twitter.



Mnuchin, in accordo con i leader di maggioranza e opposizione al Congresso, ha chiesto al presidente Trump un nuovo intervento all'interno del Paycheck Protection Program del valore di oltre 2mila miliardi di dollari, stanziato da Washington per rispondere alla crisi economica scatenata dall'epidemia negli Stati Uniti.