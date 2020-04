Coronavirus: superati i 200 mila casi negli Usa, oltre 900mila nel mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua, purtroppo, lain tutto il mondo dove si contano oltreLo rileva l'ultimo aggiornamento dell'istituto americano Johns Hopkins University, secondo cui i casi riscontrati sono più diOltrele vittime.- "IlNei prossimi giorni raggiungeremodi Coronavirus eLo ha detto il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso del briefing sul coronavirus. "Ho invitato i Governi a mettere in atto misure di assistenza sociale per- ha aggiunto, sottolineando che "molti paesi in via di sviluppo faranno fatica ad attuare programmi di assistenza sociale di questa natura. Per questi Paesi, la ranche neglicon. C'è poi un altroil numero delle vittime è di fatto raddoppiato in meno di tre giorni. A New York sonoi cui 391 nelle ultime 24 ore. I casi di contagio accertati sonoquasi la metà dei casi a livello nazionale. Lo ha reso noto illanciando un nuovo monito a tutti i cittadini a seguire le