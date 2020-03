Coronavirus, ?Stati Uniti terzi al mondo per numero contagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Secondo il sito della Johns Hopkins University,i casi positivi da coronavirus neglche diventa, dunque, ilper numero di contagiati, dietroIntanto, è entrato in vigore alle 20 locali quando nel nostro Paese era l'una di notte, illa città più popolosa e più colpita degli Stati Uniti, si prepara dunque ad un. Il Washington Post, infatti, ha rivelato che glidel rischio di una pandemia sin dall'inizio di gennaio, ma i loro allarmi caddero nel vuoto. Una pesante accusa alla quale Trump replica parlando diIntanto, la, la più grande al mondo, hanegli Usa e all'estero. Stesse misure, persino più dure, sarebbero state adottate ancheanche in Germania dove la CancellieraVenerdì sarebbe entrata in contatto con un medico, poi risultato positivo al coronavirus, che le avrebbe fatto un vaccino anti-pneumococco. Lo ha rivelato il suo portavoce, aggiungendo che "nei prossimi giorni" si sottoporrà al test e continuerà a lavorare da casa.- Giorni difficili anche in Spagna dove continuano a crescere i numeri. "IStanno arrivando giorni critici per i quali dobbiamo prepararci. Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore". Lo ha detto il Premier spagnolo , in un discorso alla nazione.