«Siamo finalmente a una svolta sull'anticipo fino a 45mila euro del Tfs. Ho infatti siglato lo schema di Dpcm di attuazione che, con le firme degli altri ministri competenti e soprattutto quella definitiva del presidente Conte, può ora andare alla Corte dei conti per il necessario parere propedeutico all'emanazione». Lo ha annunciato la ministra della Pa, Fabiana Dadone, su Facebook, parlando della situazione legata al coronavirus. «Il termine ultimo è di 30 giorni, ma contiamo che la magistratura contabile possa procedere più speditamente».

LE TAPPE

Intanto è pronta la convenzione con Abi, l'Associazione delle banche, che - spiega Dadone - garantirà un trattamento di assoluto favore ai pensionati e pensionandi del settore pubblico che decideranno di avvalersi di questo strumento». La ministra sottolinea come non sia «stato facile uscire dalle sabbie mobili della burocrazia in cui ci siamo trovati. Ma abbiamo fatto il massimo per accelerare le procedure. So, sappiamo - evidenzia - che è un provvedimento delicato e importante. Non tutti lo apprezzano, ma molti pensionati ci contano per realizzare un progetto di vita per sé o per i propri cari. Dunque, ho avvertito da subito l'obbligo morale di gestire con risolutezza questa eredità che mi sono trovata sulla scrivania». La possibilità di chiedere, tramite finanziamento, l'anticipo era infatti stata inserita nel cosiddetto Decretone, di più di un anno fa. Ma per vedere la norma efficace serviva un provvedimento attuativo.

