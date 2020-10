Coronavirus, stabile il numero di contagi

(Teleborsa) - Stabile la crescita di nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 2.499 (ieri 2.548) i positivi individuati a fronte di 120.301 tamponi effettuati (ieri 118.236).



Scende leggermente il rapporto positivi/tamponi 2,07% (ieri 2,15%).



Secondo i dati del Ministero della Salute stabile anche il numero di decessi (23, ieri 24). I numeri della pandemia di Coronavirus nel Paese raggiungono così quota 319.908 contagiati totali e 35.941 decessi.



Aumentano leggermente ricoverati con sintomi, 45 in più rispetto a ieri (in tutto sono 3.142), e le terapie intensive, 3 in più (in totale 294). © RIPRODUZIONE RISERVATA