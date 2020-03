Coronavirus, sprea giù sotto quota 200 dopo la mossa della Bce. Borsa in rialzo

Borsa di Milano in rialzo, con le altre principali piazze europee, dopo l'annuncio della maxi-operazione della Bce.



In deciso ribasso lo spread, che si posiziona sotto quota 200 punti base, dopo aver toccato ieri un picco a quota 320, con il rendimento del Btp a 10 anni che si posiziona all'1,64%.



Tra le principali borse europee positive Francoforte, Londra e Parigi. Milano balza di oltre il 3%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari Poste Italiane vola del 9,45%. In primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento dell'8,86%. Decolla Italgas, con un importante progresso del 7,81%. In evidenza Ferragamo, che mostra un forte incremento del 7,70%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -0,98%.



