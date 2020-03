Coronavirus, spread sfonda quota 300 poi ripiega. Borsa in calo

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essere tornato sopra i 300 punti base, con picchi che non si vedevano da ottobre 2018, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si è ristretto ed è tornato in area 250 punti base. I titoli italiani sostenuti sul mercato dall'intervento della Banca d'Italia sovraperformano rispetto agli altri titoli del debito sovrano europeo. Il differenziale di rendimento con i Bund dopo aver toccato i massimi da 7 anni sopra quota 320 ripiega ed è indicato sotto i 250 punti (249) con il rendimento che scende al 2,25% dopo aver superato nella difficilissima mattinata il 3 per cento.In altalena la Borsa. Arrivato a spingersi in territorio positivo, l'indice Ftse Mib è poi precipitato giù fino a perdere l'1%. Una manciata di titoli sono in forte rialzo, da Campari, su di oltre il 10%, a Telecom (+7%) e anche Pirelli (+7%). Sono ben impostate anche le utilities, mentre vanno giù le banche e altre blue chips. Vanno peggio le altre Borse europee con Parigi che cede oltre il 5%.Anche Wall Street è di nuovo in calo. Il Dow Jones perde il 6%.