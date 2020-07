© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ho appena disposto laa seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo aereo arrivato a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra Ue ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall'estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza". Questa la decisione delin seguito al numero significativo diriscontrati sull'ultimoUna richiesta arrivata dalldopo che, daiprovenienti dal paese asiatico, ilè risultato positivo. Alcuni presentavano anche alterazione della temperatura segno di una totale mancanza di controlli alla partenza.Pertanto, dal momento che i voli dal Bangladesh non garantiscono i necessari livelli di sicurezza, Speranza, in accordo con ilha disposto una sospensione valida per una settimana durante la quale il Governo lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.Si è trattato di "una vera e propria bomba virale che abbiamo disinnescato con tempestività" è stato il commento di Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità e responsabile dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. I passeggeri bengalesi atterrati a Roma il 6 luglio sono stati subito "posti tutti in isolamento. Le operazioni – spiegano dall'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio – si sono svolte in totale sicurezza e collaborazione anche attraverso i mediatori culturali con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai bambini. Si desidera ringraziarenonché lae lecon il coordinamento dell'che stanno consentendo l'applicazione della ordinanza regionale". Firmata lo scorso 5 luglio dal governatorel'ordinanza aveva previsto che i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca e autorizzati dall'Enac fossero sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare."I casi positivi al tampone rilevati all'aeroporto di Fiumicino e riferiti al volo atterrato da Dacca sono stati 36 (oltre il 13%) e sono stati in gran parte trasferiti al(spoke dello Spallanzani). I casi correlabili ai voli provenienti da Dacca sono stati finora complessivamente 77. Tutti i passeggeri del volo sono stati posti in isolamento presso strutture alberghiere e alcuni di loro presso il proprio domicilio previa la verifica delle condizioni di isolamento" ha spiegato D'Amato.