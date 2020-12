(Teleborsa) - Un'ampia campagna di vaccinazioni in Italia si svolgerà tra la primavera inoltrata e l'estate. A dettare i tempi per l'arrivo su vasta scala del vaccino in Italia è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all'Health care Summit del Sole 24 ore.



Il via alla campagna vaccinale è "subordinata alle autorizzazioni che l'Agenzia Europea dei Medicinali darà – ha sottolineato il ministro – Se l'Ema ci darà massima sicurezza sui controlli fatti e sull'esito della sperimentazione, il cuore delle vaccinazioni sarà tra primavera inoltrata ed estate".



Quanto a un piano, Speranza ha assicurato che è già pronto, anche se "dare date precise di inizio delle vaccinazioni senza prima avere un vaccino formalmente approvato non risponde a un atteggiamento adeguato". © RIPRODUZIONE RISERVATA