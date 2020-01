Coronavirus spaventa i mercati, giù yuan e petrolio. Volano yen e oro

(Teleborsa) - Mercati appesantiti dai timori legati all'impatto del diffondersi del coronavirus e alle ripercussioni sull'economia globale. Le vendite

colpiscono i listini azionari mondiali e non solo, mentre salgono i beni considerati porti rifugio.



Petrolio in discesa, crolla lo yuan

In avvio di giornata il contratto sul Light Crude WTI scende in area a 52,9 dollari al barile con un ribasso di oltre 2 punti percentuali, mentre il future sul Brent si attesta a 58,56 dollari (-2,22%).



Lo yuan precipita ai minimi delle ultime tre settimane nei confronti del dollaro a 7,6509. Di contro, sale lo yen, considerato un bene rifugio.



Oro in rialzo

Gli investitori si rifugiano anche nell'oro che quota sopra 1.578 dollari l'oncia.



