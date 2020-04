Coronavirus, Spagna supera Italia per numero di contagi

(Teleborsa) - L'Italia cede alla Spagna il secondo posto nella triste classifica dei contagi da coronavirus. Stando agli ultimi dati pubblicati dal Mistero della Salute di Madrid, è stata raggiunta quota 117.710 – più di 7.472 nuovi casi in un solo giorno – scavalcando l'Italia, ferma a 115.242 in attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile di questo pomeriggio.



Nel paese iberico le morti accertate sono state 10.935, 932 solo ieri e in leggero calo rispetto al giorno precedente, quanto erano state 950. Risultano ricoverati nelle strutture ospedaliere spagnole più di 6.400 pazienti in terapia intensiva.



Secondo quanto riporta il Ministero della Salute spagnolo i guariti al momento sono 30.513. Stando ai dati di oggi, la Spagna mantiene però anche un tasso di guarigione più alto rispetto a quello italiano: 25,9% rispetto al 15,8%.









