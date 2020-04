Coronavirus, Spagna: omologato respiratore prodotto da Seat

(Teleborsa) - In Spagna, sotto pressione per l'incremento dei casi di contagio da coronavirus, l'industria automobilistica Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) ha riconvertito la produzione per contribuire alla lotta contro il Covid-19, realizzando respiratori creati mediante l'adattamento di piccoli motori che assicurano il movimento dei tergicristalli delle vetture.



Nello stabilimento di Martorell, città industriale a circa 30 km nel Nord-Ovest di Barcellona, 150 addetti sono impegnati in questa attività che ha permesso di omologare uno dei tredici prototipi, basato sull'albero del cambio e sul motorino adattato. Il respiratore, denominato OxyGEN e progettato in collaborazione con Protofy.XYZ, Università di Barcellona e un pool di altre società catalane, è composto da oltre 80 componenti elettronici e meccanici. © RIPRODUZIONE RISERVATA