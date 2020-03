Coronavirus, sospesi i lavori sulla Tav Torino-Lione

(Teleborsa) - Il Coronovirus ferma anche la Tav Torino-Lione. L'emergenza sanitaria infatti – fanno sapere da Telt, la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario –ha imposto di rimodulare i lavori in corso per la costruzione del tunnel di base.



"Si tratta di un arresto temporaneo – spiega la partecipata italofrancese – in attesa che il superamento dell'attuale fase acuta del contagio consenta di riprendere i lavori a pieno ritmo". Istituito nel frattempo un Comitato di emergenza ed attivato dall'inizio di marzo lo smartworking per tutti i dipendenti nei due Paesi in modo da garantire "il regolare svolgimento delle gare di appalto in corso per un valore di oltre 3 miliardi di euro", si legge nella nota.