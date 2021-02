(Teleborsa) - Nella giornata di oggi, 11 febbraio, c'è stata la visita in aeroporto di Agostino Miozzo e Fabio Ciciliano, rispettivamente, coordinatore e segretario del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), per un sopralluogo nel nuovo Centro Vaccini al parcheggio Lunga Sosta dello scalo di Fiumicino.



Miozzo e Ciciliano hanno espresso grande soddisfazione per l'efficienza del centro e per l'ottimo andamento delle operazioni. Inoltre, hanno confermato la piena validità dei voli Covid Tested (test di negatività al posto della quarantena fiduciaria) che stanno producendo ottimi risultati, dimostrando l'elevata sicurezza di questo protocollo di viaggio e che è meritevole di essere ulteriormente prorogato e ampliato.



Il Centro Vaccini e i voli Covid Tested rappresentano 2 modelli ideati e sperimentati nello scalo di Fiumicino e che possono essere utilmente impiegati anche in altri scali. © RIPRODUZIONE RISERVATA