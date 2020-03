Coronavirus, Snam stanzia 20 milioni per ventilatori polmonari e mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per contribuire a fronteggiarein Italia,, anche attraverso la sua Fondazione,per iniziative in favore del sistema sanitario e del terzo settore. Laè stata resa nota oggi in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del 2019 della società, conrispettivamente a(+3%) e 1,09 miliardi (+8,2%).I fondi e le competenze di, che opererà in stretto contatto con le, saranno destinati a ospedali, strutture sanitarie e altri enti per l'acquisto di apparecchiature e beni necessari, per l'assistenza sanitaria e per supportare realtà del terzo settore che si occupano della tutela di giovani e anziani. A tal proposito,ha firmato contratti per acquistareche saranno donati ai territori più colpiti dall'emergenza."Il nostro impegno nel fornire al– ha dichiaratoAmministratore delegato di Snam e vicepresidente di Fondazione Snam – oggi più che mai va di pari passo con il nostro impegno sociale. Snam, con i suoi organi sociali e tutte le sue persone, è vicina agli operatori sanitari, al mondo delcolpite dall'emergenza in corso".