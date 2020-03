© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in modo da applicare tutte le misure sanitarie diche ha bloccato il Paese, organizzando sanificazione, messa in sicurezza e riorganizzazione di tutti i luoghi di lavoro.È la richiesta deiche ritengono necessario il fermo delle attività produttive fino a domenica 22, sottolineando di essere già pronti "all'"."Da giorni - dicono i sindacati -cercando le soluzioni più adeguate, consapevoli dei costi umani ed economici, a partire dalla Lombardia e dalle altre aree più colpite,".Le categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil chiedono al Governo "norme chiare e cogenti per le imprese" e ritengono ""al fine di sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro".i e quelle che, oltre ai lavoratori che garantiscono la salvaguardia degli impianti e quelli già collocati in smart working."Chiediamo quindi di concordare fermate produttive coperte - aggiungono Fim, Fiom e Uilm - innanzitutto con strumenti contrattuali o con eventuali ammortizzatori sociali ove previsti dalla normativa; in mancanza di ciò, a prescindere dal contratto utilizzato"."A copertura di ciò - concludono i sindacati -. Eventuali periodi di fermata inferiori potranno essere concordati con la rappresentanza sindacale o con le organizzazioni sindacali territoriali previa verifica dell'adozione di tutte le misure sanitarie possibili".