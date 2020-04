© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Anchee con questa consapevolezzacioè la filiera agroalimentare e agroindustriale estesa, comprensiva di tutti quei servizi che vi ruotano attorno, come la distribuzione, la ristorazione, i macchinari, l'energia rinnovabile, la tecnologia, l'informatizzazione, gli agriturismi. L'obiettivo è quello di". È quanto afferma, società di advisory specializzata nel settore agroalimentare e agroindustriale."La ripartenza delle attività post Covid-19 – aggiunge– sarà il momento per intervenire e rilanciare un settore che, come l'Agrifood, è molto frammentato ma allo stesso tempo offre forti potenzialità di crescita e di sviluppo all'estero. Oltre il 50% dele del relativo volume d'affari è infatti composto da aziende che hanno un fatturato compreso tra i 2 e i 50 milioni annui, mentre nell'la percentuale delle aziende con fatturato compreso nel medesimo intervallo sale al 60% del totale, con un fatturato del 33% rispetto a quello complessivo".Nel, di cui Finance for Food è sponsor e advisor, sono stati già. "Una somma – spiega Semerari – che si trasformerà a breve in apporto di capitale a quelle aziende che avranno bisogno di uno slancio per accelerare le proprie potenzialità di crescita".Ilper il Presidente di Finance for Food "è quello che incarna meglio l'idea dell'italianità ed è tra i più resilienti anche nel periodo di crisi economica". A confermarlo sono i numeri. La– sottolinea Semerari – "è, infatti, ile genera unun valore pari alla somma del" e "l, con un volume d'affari annuo intorno ai, occupa il secondo posto nell'industria manifatturiera italiana".